Seit Dezember 2015 trainiert Bennet Wiegert die Handballer des SC Magdeburg. In seiner Amtszeit führte der 42-Jährige die Grün-Roten in die Weltspitze. Nun bekam der Coach eine Auszeichnung für die Ewigkeit.

Magdeburg. - Bennet Wiegert zählt spätestens jetzt zu den ganz Großen der Sportstadt Magdeburg. Der Trainer des SC Magdeburg ist mit einer Bodenplatte in der Innenstadt auf dem Breiten Weg/Ecke Ernst-Reuter-Allee auf dem „Sports Walk of Fame“ verewigt worden. Davon zeigte sich der 42-Jährige überwältigt. „Heute fehlen mir tatsächlich die Worte. Ich sehe das als Riesen-Wertschätzung an und bin sehr dankbar dafür“, erklärte der gebürtige Magdeburger, der mit seinen Handballern in der vergangenen Saison deutscher Meister, DHB-Pokalsieger und Klub-Weltmeister wurde.