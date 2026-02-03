Jetzt einschalten
Handball SCM-Coach Wiegert schwärmt von Saugstrup
Im großen Interview mit der Volksstimme verteilt der 44-Jährige ein Extralob für Dänemarks Kreisläufer, freut sich über das deutsche Team, bedauert die Schweden und Isländer und verrät, wann die EM-Fahrer zurück in Magdeburg sein müssen.
Aktualisiert: 03.02.2026, 20:05
Magdeburg - Nach der Handball- Europameisterschaft kehrt beim SC Magdeburg so langsam wieder der Alltag ein. Heute in einer Woche müssen die Grün-Roten gegen Lemgo schon wieder um Bundesliga-Punkte ran. Wann die EM-Fahrer wieder ins Training einsteigen müssen, wie er die EM beurteilt und vieles mehr verrät Trainer Bennet Wiegert im Interview mit Sportredakteur René Miller.