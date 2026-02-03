Im großen Interview mit der Volksstimme verteilt der 44-Jährige ein Extralob für Dänemarks Kreisläufer, freut sich über das deutsche Team, bedauert die Schweden und Isländer und verrät, wann die EM-Fahrer zurück in Magdeburg sein müssen.

Bennet Wiegert war bei den Halbfinals und Finalspielen der EM selbst vor Ort. Und bei Fouls an seinen Spielern hielt der Coach seine Emotionen auch auf der Tribüne nicht zurück.

Magdeburg - Nach der Handball- Europameisterschaft kehrt beim SC Magdeburg so langsam wieder der Alltag ein. Heute in einer Woche müssen die Grün-Roten gegen Lemgo schon wieder um Bundesliga-Punkte ran. Wann die EM-Fahrer wieder ins Training einsteigen müssen, wie er die EM beurteilt und vieles mehr verrät Trainer Bennet Wiegert im Interview mit Sportredakteur René Miller.