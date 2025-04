Magdeburg. - Die Handballer des SC Magdeburg haben sich dank einer starken zweiten Halbzeit alle Möglichkeiten für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League offengehalten. Im Hinspiel trennten sich die Grün-Roten in eigener Halle mit 26:26 (11:14) vom amtierenden Klub-Weltmeister KC Veszprém. Großer Wermtutstropfen des Abends war jedoch der Ausfall von Matthias Musche. Der Linksaußen verletzte sich an der rechten Achillessehne und droht längere Zeit auszufallen.

Der Schreckmoment der Partie ereignete sich bereits in der vierten Minute. Nach einem Pass von Philipp Weber wollte Musche zum Wurf ansetzen. Doch anstatt abzuspringen, sank der Linksaußen zu Boden und signalisierte sofort, dass es nicht mehr weitergeht. Der 32-Jährige zeigte auf seine rechte Achillessehne. Nach längerer Behandlung humpelte Musche gestützt in die Kabine. Dass er wenige Minute vor der Halbzeit mit Krücken und bandagiert auf der Tribüne Platz nahm, macht wenig Hoffnung auf einen weiteren Einsatz in dieser Saison.

Während Musche in der Kabine behandelt worden war, hatten seine Teamkollegen auf der Platte anfängliche Probleme. Früh liefen sie einem 1:4 hinterher, auch weil es bis zur achten Minute dauerte, ehe Sergey Hernandez die erste Parade verbuchen konnte. Doch das Erfolgserlebnis gab dem SCM-Keeper und seinen Vorderleuten Rückenwind. Albin Lagergren glich zum 7:7 aus (12.).

Der Führungstreffer blieb den Gastgebern allerdings verwehrt. Stattdessen legte Veszprém wieder vor. Und da Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson kurz vor der Pause an Rodrigo Corrales scheiterten und Felix Claar am Tor vorbeiwarf, wuchs der Rückstand. Augustin Casado sorgte für die erste Drei-Tore-Führung für die ungarische Gäste. Das 14:11 war zeitgleich der Halbzeitstand.

Matthias Musche verfolgte mit einer dicken Bandage den Rest des Spiels vom Seitenrand. Foto: Eroll Popova

Nach dem Seitenwechsel wollten die Grün-Roten vor den Augen von Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, der in der Pause für seinen Weltrekord über 400 Meter Freistil gefeiert wurde, die Aufholjagd starten. Allerdings konnte der ungarische Rekordmeister sein Polster vorerst behaupten.

Erst Mitte des zweiten Durchgangs bot sich die Möglichkeit zum Anschluss. Hernandez verbuchte gegen Casado seine zehnte Parade und auf der anderen Seite musste Nikola Grahovac nach einem Foul an Kristjansson für zwei Minuten vom Feld. In Überzahl verkürzte Tim Hornke auf 21:22. Und da Hernandez auch im Duell mit Sergei Kosorotov der Sieger war, stellte der Musche-Vertreter Lukas Mertens auf 22:22 (51.). Die 6.281 Zuschauer in der Getec-Arena hielt nun nichts mehr auf den Sitzen. Mit SCM-Rufen stimmten sie ihr Team für die Schlussphase ein.

Doch wie schon im ersten Abschnitt konnten die Magdeburger nicht in Führung gehen. Stattdessen traf Ludovic Fabregas zweimal hintereinander. Mit neun Toren war der Franzose bester Werfer seines Teams. Beim SCM war Lagergren (acht Treffer) am treffsichersten. So konterte der Schwede den ungarische Doppelschlag ebenfalls mit zwei Treffern in Folge – 25:25.

Nach einer weiteren Hernandez-Parade ließ sich Magnusson beim dritten Mal nicht die Chance nehmen. Per Siebenmeter sorgte der Isländer für die erste Führung der Hausherren. Das 26:25 blieb allerdings der letzte Treffer der SCM. Und somit endete ein packendes Hinspiel nach dem Tor von Aron Palmarsson mit 26:26.

Im Rückspiel am 1. Mai (18.45 Uhr) in Veszprém bieten sich den Magdeburgern damit dennoch alle Chancen, zum dritten Mal in Folge in des Final 4 nach Köln einzuziehen. Doch vor dem Showdown in Ungarn geht es am Sonntag (15 Uhr) bei der HSG Wetzlar um zwei wichtige Zähler im Rennen um die deutsche Meisterschaft.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Lagergren 8, Mertens 5, Magnusson 4/3, Claar 3, Kristjansson 3, Hornke 1, Saugstrup 1, Weber 1

Veszprém-Tore: Fabregas 9, Palmarsson 4, Elisson 3/2, Kosorotov 3, Remili 2, Vailupau 2, Casado 1, Cindric 1, Marguc 1/1

Schiedsrichter: Horacek/Novotny (Tschechien)

Zuschauer: 6.261

Strafminuten: 2 – 6

Siebenmeter: 3/4 – 3/4