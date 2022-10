SCM erwartet bei der Klub-WM ein schweres Spiel gegen Al Ahly Kairo

Dammam/Magdeburg - Die Chance auf die Revanche für die erlittene Finalniederlage in der Europa League vor fünf Monaten bleibt vorerst aus. Der SC Magdeburg bekommt es im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft nicht etwa mit Benfica Lissabon zu tun, sondern mit einem anderen und womöglich unangenehmen Gegner. Al Ahly Kairo ist ägyptischer Rekordmeister und hat die Portugiesen mit einem 29:28 im zweiten Gruppenspiel aus dem Wettbewerb geworfen. SCM-Kapitän Christian O’Sullivan saß mit seinem Team zu diesem Zeitpunkt bereits in der Kabine in der Dammam Sports Hall. Und konnte den Klang der Fangesänge hören.