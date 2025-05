Am Donnerstagabend kämpft der SC Magdeburg um den Einzug in das Final 4 der Champions League. In der One Veszprém Arena werden die Grün-Roten allerdings auf einen Hexenkessel treffen.

Am Mittwoch herrschte ein blauer Himmer über der One Veszprém Arena.

Veszprém. - Wenn der SC Magdeburg am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei KC Veszprém antreten wird, sieht sich das Team nicht nur den sieben Gegner auf der Platte gegenüber. Bis zu 5.340 ungarische Fans werden in der One Veszprém Arena als achter Mann hinter dem ungarischen Rekordmeister stehen.

Von der hitzigen Atmosphäre, die spätestens mit dem Anpfiff herrschen wird, war am Mittwoch noch nichts zu spüren. Stattdessen erstrahlte die 2008 eröffnete Halle bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel von ihrer besten Seite. Doch das dieser Schein trügt, haben die Magdeburger in den vergangenen beiden Spielzeiten erfahren. Da waren sie jeweils in der Gruppenphase in Veszprém zu Gast. Doch trotz aller Widerstände hielt der SCM der Kulisse stand. Ein Remis und ein Sieg stehen zur Buche. Hält die Ungeschlagen-Serie, dann würden sich die Elbestädter zum dritten Mal in Folge für das Final 4 in Köln qualifizieren.

Füchse Berlin und HBC Nantes im Final 4

Ihr Ticket für Köln gelöst haben bereits die Füchse Berlin und der HBC Nantes. Die Füchse ließen nach dem deutlichen 37:29 gegen Aalborg in Dänemark nichts mehr anbrennen und gewannen auch das Rückspiel in Dänemark mit 40:36. Enger war es für Nantes. Aber auch die Franzosen gewannen beide Spiele gegen Sporting Lissabon. 32:20 hieß es in der portugiesischen Hauptstadt. Das Hinspiel hatte Nantes mit 28:27 für sich entschieden.

Ein positives Zeichen für den SCM könnte sein, dass sowohl Berlin als auch Nantes die gleiche Ausgangslage wie die Magdeburger haben. Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten mussten Berlin und Nantes nämlich ebenfalls den Weg über die Play-offs gehen, während Aalborg und Lissabon wie Veszprém direkt für das Vieterlfinale qualifiziert waren.

Den vierten Final-4-Teilnehmer ermitteln am Donnerstagabend (20.45 Uhr) der FC Barcelona und Pick Szeged. Die Katalanen nehmen ein 27:24 in das entscheidende Duell gegen den ungarischen Pokalsieger mit.