Sergey Hernandez wehrt die drittmeisten Bälle in der Handball-Bundesliga ab. Für seinen Leistungen kürten die Magdeburger Fans den Torhüter nun zum besten SCM-Profi in dieser Spielzeit.

Magdeburg. - 292 Würfe hat Sergey Hernandez in dieser Bundesliga-Saison bereits pariert. In der Champions League wehrte der Keeper bisher 147 Bälle ab. Der Spanier hat damit einen großen Anteil daran, dass der SC Magdeburg weiterhin von der Titelverteidigung in der Meisterschaft träumen darf und sich für das Final4 der Königsklasse qualifiziert hat. Folgerichtig wählten die Fans der Grün-Roten den 29-Jährigen zum „Spieler der Saison“.