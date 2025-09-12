Für den SC Magdeburg soll am Sonntag der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel der noch jungen Saison her. Weil es bei Gegner TVB Stuttgart in der Offensive bisher auch sehr gut läuft, verspricht das Duell in der Getec-Arena (16.30 Uhr) viele Tore.

Felix Claar war vor drei Wochen beim Sieg gegen Stuttgart im letzten Vorbereitungsspiel zusammen mit Omar Ingi Magnusson mit jeweils acht Toren bester Werfer des SCM. Hier setzt sich der SChwede gegen Kai (l.) und Max Häfner durch.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg sind erst seit zwei Wochen in der neuen Saison – und haben am Sonntag schon das fünfte Pflichtspiel vor der Brust. Nach den Siegen gegen Lemgo, Eisenach, Füchse Berlin und Paris sollen natürlich gegen Stuttgart die nächsten zwei Punkte her. In eigener Halle auch ein klares Muss.