Handball SCM gegen Stuttgart verspricht viele Tore
Für den SC Magdeburg soll am Sonntag der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel der noch jungen Saison her. Weil es bei Gegner TVB Stuttgart in der Offensive bisher auch sehr gut läuft, verspricht das Duell in der Getec-Arena (16.30 Uhr) viele Tore.
12.09.2025, 18:33
Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg sind erst seit zwei Wochen in der neuen Saison – und haben am Sonntag schon das fünfte Pflichtspiel vor der Brust. Nach den Siegen gegen Lemgo, Eisenach, Füchse Berlin und Paris sollen natürlich gegen Stuttgart die nächsten zwei Punkte her. In eigener Halle auch ein klares Muss.