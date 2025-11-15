Der SC Magdeburg jubelt in Flensburg gleich dreimal. Die Grün-Roten gewinnen das Topspiel und klettern damit an die Tabellenspitze. Außerdem gab Matthias Musche nach knapp sieben Monaten sein Comeback.

Flensburg - Der SC Magdeburg ist das einzige ungeschlagene Team der Handball-Bundesliga. Im Spitzenspiel der beiden bis dato einzigen unbesiegten Mannschaften bei der SG Flensburg-Handewitt setzten sich die Grün-Roten mit 35:31 (15:17) durch. Der SCM eroberte damit auch Platz eins von der SG.

Wie schon in den vergangenen Spielen hatten die Magdeburger zu Beginn mit ihrer Abschlussquote zu kämpfen. Felix Claar und Omar Ingi Magnusson scheiterten an Flensburgs Keeper Kevin Möller. Magnusson verwarf zudem einen Siebenmeter. Die Gastgeber konnte sich daher früh ein Polster erspielen. Johannes Golla traf zum 4:1. In Unterzahl erhöhte die SG dank Simon Pytlick sogar auf 9:5 (13.).

Anschließend kamen die Magdeburger jedoch immer besser in die Partie. Dabei profitierten sie auch von zwei weitere Zeitstrafen der SG. Mit einem 4:0-Lauf kamen die Elbestädter zurück. Claar erzielte den Ausgleich zum 9:9 (16.). Und zwei Minuten später sorgte Magnus Saugstrup für die erste SCM-Führung.

Guter Start nach der Pause

Doch der knappe Vorsprung hielt nur bis zum 14:13. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörten wieder den Flensburgern. Nach dem 15:15 von Gisli Kristjansson traf Lukas Jörgensen vom Anwurf die Latte. Domen Novak schaltete am schnellsten und war im Nachwurf zur Stelle. Pytlick markierte mit seinem siebten Treffer schließlich den 17:15-Pausenstand.

Nach dem Seitenewechsel zeigten sich die Magdeburger von dem Rückstand unbeeindruckt. Schnell glichen sie die Partie zum 18:18 aus. Claar traf dann zur erneuten Führung und fing anschließend einen Pass von Pytlick ab und vollendete den Gegenstoß selbst zum 20:18 (36.). Kurz darauf erhöhte Gisli Kristjansson sogar auf 22:19.

Matthias Musche gehörte erstmals seit dem 23. April 2025 wieder zum Kader des SC Magdeburg. Foto: Franziska Gora

Da Magnusson vor der Pause bereits seinen zweiten Siebenmeter verworfen hatte, wurde beim ersten Strafwurf in Halbzeit zwei der Schütze gewechselt. Und dies sorgte für Jubel beim Magdebruger Anhang. Denn Matthias Musche nahm sich den Ball. Der Linksaußen stand 206 Tage nach seinem Achillessehnenriss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Veszprém erstmals wieder im Kader gegen die Grün-Roten. Gegen Benjamin Buric traf er zum 24:21 (43.).

Flensburg verkürzte anschließend zwar noch einmal auf 25:24, doch die Grün-Roten ließen sich nun nicht mehr von der Siegerstraße bringen. Musche per Siebenmeter, Lukas Mertens und Albin Lagergren sorgten für das erste Vier-Tore-Polster des Abends (49.).

Füchse Berlin schlagen THW Kiel

Die Vorentscheidung fiel dann achteinhalb Minuten vor dem Ende. Kent Tönnesen scheiterte am Pfosten und im Gegenzug stellte Lagergren auf 31:25. Flensburg stemmte sich zwar gegen die erste Bundesliga-Niederlage der Saison, doch Magdeburg behauptete den Vorsprung und feierte schließlich einen 35:31-Auswärtssieg. Während der SCM damit nun mit einem Minuspunkt an der Tabellenspitze steht – jedoch ein Spiel weniger absolviert hat, rutscht die SG mit nun vier Minuszählern auf Rang zwei ab.

Im zweiten Topspiel des „Super-Samstag“ behielten die Füchse Berlin in eigener Halle gegen den THW Kiel mit 32:29 (16:14) die Oberhand. Beide Teams haben damit sechs Minuspunkte auf dem Konto und belegen hinter dem Spitzenduo die Ränge drei und vier.

Statistik zum Spiel

SG-Tore: Grgic 7, Pytlick 7, Golla 4, Novak 4, Jakobsen 3/3, Tönnesen 3, Jörgensen 2, Witzke 1

SCM-Tore: Kristjansson 8, Magnusson 6/3, Claar 4, Lagergren 4, Pettersson 4, Saugstrup 3, Mertens 2, Musche 2/2, Bergendahl 1, Jonsson 1

Schiedsrichter: R. Thiyagarajah (München)/S. Thiyagarajah (Köln)

Zuschauer: 6.300 (ausverkauft)

Strafminuten: 12 – 10

Siebenmeter: 3/3 – 5/7