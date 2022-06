Verletzung SCM-Handballer auf unbestimmte Zeit ohne Moritz Preuss

Am Mittwoch bestreitet der SC Magdeburg sein letztes European-League-Spiel in diesem Jahr beim IK Sävehof. Der Handball-Bundesligist muss dabei auf Moritz Preuss verzichten. Der Kreisläufer verletzte sich am linken Knie.