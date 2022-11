Topspiel SCM-Handballer erwarten wiedererstarkte Rhein-Neckar Löwen

Am Mittwochabend erwartet der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen. Der Tabellenzweite ist nach einer verkorksten Vorsaison zurück in der Spitzengruppe und darf vom ganz großen Coup träumen.