SCM-Handballer gehen erholt in Spiel gegen die Rhein-NEckar Löwen

Magdeburg - An das letzte Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen werden sich die Fans des SC Magdeburg gern zurückerinnern. Am 12. Juni diesen Jahres bekamen die Grün-Roten nach dem letzten Spieltag erstmals seit 21 Jahren die Meisterschale überreicht. „Die Zeremonie hat einen Abschluss gefunden. Wir sind zwar noch nicht so weit in dieser Saison, aber so weit sind wir schon, dass das keine Rolle mehr spielt“, sagt SCM-Coach Bennet Wiegert.