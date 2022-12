SCM-Handballer krönen gegen Erlangen eine perfekte Woche

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat nach den Erfolgen in den Top-Spielen bei den Füchsen Berlin und in der Champions League bei Paris St.-Germain auch die vermeintliche Pflichtaufgabe in dieser Woche gemeistert. Vor 6308 Zuschauern in der Getec-Arena gewann der deutsche Meister mit 31:28 (16:13).