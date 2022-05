Europapokal SCM-Handballer wollen in Frankreich weiteren Sieg landen

Der SC Magdeburg ist erstmals in diesem Jahr auf Auslandsreise. Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) ist der Handball-Bundesligist zum European-League-Spiel bei Gruppen-Schlusslicht Pauc Handball in Südfrankreich im Einsatz.