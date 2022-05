SCM in der Bundesliga: Magdeburg zeigt sich meisterlich gegen Melsungen

Der SC Magdeburg lässt in der Bundesliga keine Spannung aufkommen und bleibt durch ein 33:26 gegen Melsungen souveräner Spitzenreiter. Schon in einer Woche könnte die grün-rote Meisterfeier steigen.

Magdeburg - „Deutscher Meister wird nur der SCM“ - so sangen es gestern die 5606 Zuschauer in der Getec-Arena und erhoben sich schon lange vor der Schlusssirene von ihren Plätzen. Und nach dem starken 33:26 (17:13) gegen die MT Melsungen könnte der Magdeburger Traum bereits am nächsten Sonntag in Erfüllung gehen.