SCM kann nach 21 Jahren wieder Deutscher Meister werden

Am Donnerstag soll und muss SCM-Geschichte geschrieben werden. Schon ein Punkt im Heimspiel gegen Balingen würde reichen, damit in der Getec-Arena am Abend (Anwurf 19.05 Uhr/Sky) die grün-rote Meisterfeier steigen kann.

Magdeburg - Am 22. Mai musste die Meisterparty trotz des SCM-Sieges in Hamburg vertagt werden, weil auch der THW Kiel in Flensburg gewann. Am 26. Mai gab es auch keinen vorzeitigen Titel auf der Couch, weil Kiel gegen Lübbecke siegte. Am Donnerstag aber können es die Handballer des SC Magdeburg in der Getec-Arena aus eigener Kraft schaffen. Schon ein Punkt würde im Heimspiel gegen Balingen (19.05 Uhr/Sky) reichen, um sich im grün-roten Geschichtsbuch zu verewigen.