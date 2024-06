Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Nach der bitteren Niederlage im Halbfinale der Champions League gegen Aalborg (26:28) kam natürlich auch die Frage auf, ob der SCM es im Tor zwischenzeitlich mal mit Mikael Aggefors hätte probieren sollen. Schließlich stand der Schwede bis vor einem Jahr noch selbst bei Aalborg zwischen den Pfosten, kennt dadurch die Wurfbilder der Jungs vom dänischen Meister sehr gut. Und während auf Seiten Aalborgs zunächst Fabian Norsten über sich hinauswuchs (acht Paraden) und in den letzten Minuten auch noch Niklas Landin drei seiner vier Paraden hinlegte und somit entscheidende Bälle hielt, kam Sergey Hernandez im Magdeburger Tor „nur“ auf neun gehaltene Bälle. Für den zuletzt überragenden Spanier (87 Paraden in den abschließenden sieben Bundesligaspielen und damit eine durchschnittliche Quote von 12,4 Paraden) eher mäßig.