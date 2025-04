Handball SCM-Legende Bezjak beendet Karriere und wird Trainer

Für die Fans des SC Magdeburg ist das Heimspiel am Donnerstag gegen Erlangen eine ganz besondere Partie in dieser Saison. Schließlich kehrt Marko Bezjak in die Getec-Arena zurück. Der 38-Jährige kann allerdings verletzt nur zuschauen. Und im Vorfeld dieser Partie hat sich auch „Bezos“ sportliche Zukunft entschieden.