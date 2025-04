Der SC Magdeburg hat nach Minuspunkten nur noch einen Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Um weiter auf Titelkurs zu bleiben, muss am Donnerstagabend (19 Uhr) in der Getec-Arena natürlich ein Sieg gegen den HC Erlangen her.

SCM-Kreisläufer Magnus Saugstrup ist eine feste Größe beim amtierenden Meister. Beim Sieg in Leipzig erzielte der Däne vier Tore bei fünf Versuchen und hatte damit eine Quote von starken 80 Prozent.

Magdeburg - Beim SC Magdeburg begann die Vorbereitung auf das Heimspiel am Donnerstagabend (19 Uhr, Dyn) in der Getec-Arena gegen den HC Erlangen schon am vergangenen Samstag in einem Leipziger Hotel. Da verfolgten die Grün-Roten per Livestream die Partie der Franken gegen die Füchse Berlin und konnten sich über einen Punktverlust des Tabellenführers freuen. Und für den Coach war es vor der Partie beim SC DHfK die ideale Vorlage, um noch einmal warnend den Zeigefinger zu heben.