SCM-Linksaußen Mertens setzt in der Saison auf vier Aktien

Magdeburg - Wenn sich der SCM am Donnerstag auf den Weg nach Halle zum Testspiel gegen Erlangen macht, dann arbeitet Lukas Mertens weiter an seinem Führerschein. Die Teamkollegen müssen sich jetzt aber nicht sorgen. Denn der Linksaußen wird nicht das Lenkrad im Mannschaftsbus übernehmen, sondern sich in sein aktuelles Buch vertiefen. „Der Aktien- und Börsenführerschein“ von Beate Sander hat es Mertens derzeit angetan: „Ich finde Börse und Aktien total spannend. Zum Reinlesen in diese ganze Thematik ist das Buch richtig gut. So freue ich mich auch schon auf unsere Auswärtsfahrten.“