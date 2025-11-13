Handball SCM: Mandic trumpft groß auf
Der Keeper pariert 16 Würfe gegen seinen ehemaligen Verein RK Zagreb. Anfangs war es jedoch ein ungewohntes Gefühl für den Torwart der Grün-Roten, gegen seine Freunde und früheren Teamkollegen zu spielen.
13.11.2025, 13:46
Magdeburg - Es dauerte etwas mehr als fünf Minuten, bis Matej Mandic gegen seinen Ex-Verein RK Zagreb erstmals zur Stelle war. Der Keeper des SC Magdeburg parierte den Wurf von Stanislau Sadouski. Zuvor hatte der 23-Jährige bereits zweimal das Nachsehen gehabt.