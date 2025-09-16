Lukas Mertens muss mit dem SC Magdeburg am Donnerstagabend (20.45 Uhr) beim FC Barcelona ran. Für den 29-Jährigen das nächste große Spiel in seiner erfolgreichen Karriere, wo Träume zu Titeln wurden. Dafür wurde dem Linksaußen in seiner Heimatstadt Wilhelmshaven kürzlich eine besondere Ehre zuteil.

Lukas Mertens schlug beim Final4 der Champions League im Juni den FC Barcelona im Halbfinale 31:30 und warf dabei selbst zwei Tore. Am Donnerstagabend gibt es ein Wiedersehen.

Magdeburg - Als sich die Fußball-Idole Uwe Seeler und Max Lorenz im September 2021 ins Goldene Buch der Stadt Wilhelmshaven eintrugen, war Lukas Mertens von so einer Ehrung in seiner Heimatstadt noch weit entfernt. Mit dem SC Magdeburg hatte er zwar gerade die European League gewonnen. Zwei Triumphe in der Champions League (2023, 2025), zwei Meistertitel (2022, 2024), Gewinn des DHB-Pokals (2024), drei Erfolge bei der Klub-WM (2021, 2022, 2023) und Olympia-Silber mit dem Nationalteam (2024) standen da noch auf der Liste der sportlichen Träume. Inzwischen hat sich der Linksaußen diese Träume verwirklicht und durfte sich nun auch mit seiner Unterschrift im Rathaus von Wilhelmshaven verewigen.