Beim Sieg des SC Magdeburg gegen Minden erzielen die Außen 19 der 36 Tore. Lukas Mertens reicht sogar nur eine Halbzeit, um mit sieben Treffern bester Torschütze des Spiels zu werden.

Lukas Mertens fliegt hier auf Mindens Torwart Keno Danzenbächer zu und erzielt eines seiner sieben Tore.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg hatten nach dem Spiel bei GWD Minden auf der Rückfahrt gleich mehrere Gründe zum Feiern. Mit dem 36:21-Sieg wurden nicht nur die nächsten Punkte im Titelkampf geholt, sondern auch noch ordentlich was fürs Torverhältnis getan. Dann konnten die Grün-Roten im Bus auch noch die Schlussphase der Partie von Flensburg in Gummersbach verfolgen und sich über ein 37:37 freuen. Die SG liegt in der Tabelle nun schon vier Punkte zurück und der SCM hat mit einem Spiel weniger auch noch die um 15 Treffer bessere Tordifferenz.