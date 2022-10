SCM möchte gegen Wisla Plock in Champions League wieder jubeln

Nach zuletzt zwei Niederlagen möchte der SC Magdeburg wieder in die Erfolgsspur finden. Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) empfangen die Grün-Roten in der Champions League Wisla Plock.

Magdeburg - Am Mittwoch scherzte Piotr Chrapkowski noch mit einigen Spielern von Wisla Plock entspannt bei einer Tasse Kaffee. „Dabei haben wir auch ein bisschen über das Spiel geredet und Witze gemacht, wer gewinnen wird“, berichtet Chrapkowski. Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) wird der Rückraumspieler des SC Magdeburg seine freundschaftlichen Beziehungen zu seinem ehemaligen Verein allerdings ausblenden. In der Champions League möchte er mit den Grün-Roten nach wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur finden.