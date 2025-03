Handball SCM muss für Champions-League-Spiel nach Dessau-Roßlau ausweichen

Der SC Magdeburg muss in den Play-offs der Champions League auf sein „Heimrecht“ verzichten. Da die Getec-Arena belegt ist, findet das Rückspiel gegen Dinamo Bukarest in der Anhalt-Arena in Dessau-Roßlau statt.