Der SC Magdeburg bestreitet am Donnerstag seine zweite Heimpartie in dieser Woche. Im Nachholspiel empfangen die Grün-Roten den ThSV Eisenach zum Ostderby.

Magdeburg. - Während die Füchse Berlin sich auf dem Sofa für das Bundesliga-Gipfeltreffen gegen die MT Melsungen ausruhen und die Hessen sich auf das Final4 der European League am Wochenende konzentrieren, steht der SC Magdeburg unter Zugzwang. Mit zwei Nachholspielen innerhalb von vier Tagen werden die Grün-Roten endlich die Tabelle begradigen. Nur mit zwei Siegen bleibt der SCM im Meisterrennen. Bevor es am Sonntag zum Schlusslicht 1. VfL Potsdam geht, steht am Donnerstag (19 Uhr/Dyn) das Heimspiel gegen den ThSV Eisenach an.