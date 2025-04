Der SC Magdeburg musste beim Sieg in Wetzlar viel Energie investieren. Diese Kraftreserven könnten nun im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Veszprém fehlen.

Felix Claar und seine SCM-Kollegen hatten nach dem kräftezehrenden Spiel in Wetzlar am Montag frei.

Wetzlar/Magdeburg. - Der SC Magdeburg hat seine Pflichtaufgabe in der Bundesliga bei der HSG Wetzlar (32:29) gelöst. Der Rückstand auf das Spitzenduo Berlin und Melsungen beträgt weiterhin nur einen Minuspunkt. Mit Blick auf das wichtige Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei KC Veszprém am Donnerstag war die Reise nach Hessen allerdings kräftezehrender, als es sich die Grün-Roten gewünscht hätten.