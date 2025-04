Zwischen 2020 und 2023 trug Albin Lagergren das Trikot der Rhein-Neckar Löwen und gewann in dieser Zeit einmal den DHB-Pokal. Für den Schweden ist das SCM-Heimspiel am Osterwochenende daher auch ein Wiedersehen mit den ehemaligen Weggefährten.

Magdeburg. - Es war der 16. April 2023, als Albin Lagergren mitten in das Herz des SC Magdeburg traf. Mit seinem Siebenmeter sorgte der Schwede für die Entscheidung im DHB-Pokalfinale in Köln. Während die Grün-Roten enttäuscht zu Boden sanken, jubelte Lagergren mit den Rhein-Neckar Löwen. Es war der Höhepunkt zum Abschluss seiner drei Jahre in Mannheim. Entsprechend groß ist die Verbindung zur Stadt und dem Verein auch gut zwei Jahre später, wenn Lagergren wenige Stunden vor dem Osterfest am Sonnabend (20 Uhr/Dyn) mit dem SCM in der Bundesliga die Löwen empfängt.