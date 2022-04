SCM-Reise nach Saudi-Arabien dauert mehr als zwölf Stunden

Mehr als zwölf Stunden dauerte die Anreise des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg zum IHF Super Globe in Saudi-Arabien. Lange Zeit zum Akklimatisieren blieb jedoch nicht. Am Sonntagabend stand das erste Training an.

Dschidda/Magdeburg. Gegen 5.20 Uhr am Sonntagmorgen erreichte Handball-Bundesligist SC Magdeburg sein Hotel in Dschidda. In der saudi-arabischen Stadt nimmt der amtierende European-League-Sieger ab morgen am IHF Super Globe teil. Knapp 13 Stunden waren die Grün-Roten von Berlin über Katars Hauptstadt Doha unterwegs, ehe das Hotel in Sicht war. „Wir hatten eine sehr lange und sehr anstrengende Anreise. Aber es war alles sehr gut organisiert“, sagt SCM-Spieler Lukas Mertens. Nach den langen Flügen haben sich die Spieler vor Ort noch nicht umschauen können. Ohnehin sind sie während des Turniers in einer Corona-Blase. „Vom Hotel habe ich bislang nur die Lobby und mein Zimmer gesehen und beides gefällt mir sehr gut. Ich bin schon auf den Rest gespannt“, erklärt Philipp Weber. Die Unterkunft teilen sich die Grün-Roten auch mit der Konkurrenz. So wohnen Titelverteidiger FC Barcelona, Aalborg und San Francisco im selben Hotel.