Mit dem 9. Sieg im 9. Spiel haben sich die Handballer des SC Magdeburg schon mal definitiv für die Playoffs qualifiziert. Aber die Grün-Roten wollen ja direkt ins Viertelfinale. Aber auch dieses Ticket liegt zum Abholen schon bereit.

Die SCM-Handballer konnten in der Champions League in Bitola den 9. Sieg im 9. Spiel der Gruppenphase feiern.

Magdeburg - Dank Charterflug und Rückkehr in der Nacht aus Nordmazedonien blieb den Handballern des SC Magdeburg nach dem 31:26 beim HC Eurofarm Pelister ein anstrengender Reisetag erspart. So konnten die Jungs von Trainer Bennet Wiegert sich gestern ein bisschen ausruhen, bevor es heute schon wieder nach Minden geht, wo morgen (19 Uhr/ Dyn) das nächste Bundesligaspiel auf dem Programm steht.