Die Grün-Roten sind wieder am Ball. Beim Trainingsauftakt war auch Nikola Portner nach mehr als drei Monaten wieder dabei.

SCM startet in die Vorbereitung - mit Nikola Portner

Nikola Portner durfte am Dienstag erstmal seit Mitte April mit den Teamkollegen trainieren.

Magdeburg. - Kraftübungen, Koordinationsaufgaben, Laufeinheiten: Der Trainingsstart des SC Magdeburg beinhaltet die unterschiedlichsten Anforderungen für die Spieler. Und dennoch war es sicherlich erst ein kleiner Vorgeschmack, was die kleine Trainingsgruppe in den kommenden Wochen erwarten wird. Denn aufgrund der Olympischen Spiele waren nur sieben Spieler bei dem Auftakt in der Getec-Arena dabei.