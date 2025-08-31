Der starke Auftritt des SC Magdeburg beim Saisonstart in Lemgo hat viele Gründe. Allen voran natürlich die Treffsicherheit von Omar Ingi Magnusson. Der Isländer benötigte für seine 15 Tore nur 18 Versuche, was einer Quote von 83,33 Prozent entspricht.

Omar Ingi Magnusson zeigte beim Sieg des SCM in Lemgo eine überragende Wurffquote. Für seine 15 Tore brauchte er nur 18 Versuche.

Lemgo/Magdeburg - Mit 15 Treffern setzte sich Omar Ingi Magnusson nach dem ersten Spieltag an die Spitze der Torjägerliste. Zehn Mal traf der Isländer beim 33:29 des SC Magdeburg in Lemgo aus dem Feld und fünf Mal von der Siebenmeterlinie. Insgesamt brauchte er für seine vielen Tore nur 18 Versuchem was einer Weltklasse-Quote von 83,33 Prozent entspricht. Der Spitzenplatz bei den Torschützen ist Magnusson auch gut bekannt. In der Saison 2020/21 holte er sich mit 274 Treffern, davon 134 Siebenmeter, am Ende sogar die Krone.