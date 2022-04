SCM-Torwart Green bangt um die EM

Magdeburg/Hilleröd - Jannick Green muss um seine EM-Teilnahme bangen. Der SCM-Torwart wurde bei der dänischen Handball-Nationalmannschaft nach einem positiven Corona-Test isoliert. Die Dänen hatten sich am Sonntag in Hilleröd getroffen und unterzogen sich am Montag einem Covid-19-Test, der bei Green positiv ausfiel. „Jannick ist unglaublich traurig und ein bisschen geschockt“, erklärt Dänemarks Sportdirektor Morten Henriksen auf der Homepage des Verbandes.