SCM-Torwart Mike Jensen hält Sieg gegen Logroño mit dem Kopf fest

Beim 33:31 (16:15)-Heimsieg in der Handball European League gegen Logroño La Rioja bewies Mike Jensen erneut seine Qualitäten als Siebenmeterkiller. Der Torwart des SC Magdeburg parierte zwei Strafwürfe und brachte die Grün-Roten endgültig auf die Siegerstraße.

Logroños Leonardo Dutra Ferreira trifft SCM-Torwart Mike Jensen beim Siebenmeter voll am Kopf. Der Brasilianer sah für diesen versehentlichen Treffer die Rote Karte.

Magdeburg - In der 42. Minute kam Mike Jensen im European-League-Spiel gegen Logroño La Rioja zum zweiten Mal am Abend für einen Siebenmeter auf das Feld. Der 2,07-Meter-Hüne baute sich vor Gäste-Spieler Leonardo Dutra Ferreira auf. Dieser fand keine Lücke, warf den Ball stattdessen gegen den Kopf des Dänen. Während Dutra Ferreira trotz sofortiger Entschuldigung die Rote Karte sah, jubelte Jensen lautstark über die Parade, pushte Mitspieler und die Zuschauer in der Getec-Arena voran. „Viele Torhüter sind extra motiviert, wenn sie einen Ball ins Gesicht bekommen. Auch ich bin dann extra motiviert. Aber das ist nicht immer der beste Weg“, erklärte Jensen und begründete, „als Torwart muss man die ganze Zeit clever sein, und wenn man dann zu viel Adrenalin hat, ist es irgendwann nicht mehr gut.“