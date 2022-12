SCM-Torwart Portner mit klarer Kampfansage

Die Handballer des SC Magdeburg blicken auf eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte zurück. 2023 will auch Nikola Portner mit den Grün-Roten auf große Titeljagd gehen.

Magdeburg - Die Krone in der Champions League oder erneut Deutscher Meister? Für SCM-Torwart Nikola Portner gibt es mit Blick auf das neue Jahr kein Entweder-Oder! „Wir wollen alles gewinnen. Und wenn wir im Februar wieder starten, dann haben wir es in allen Wettbewerben auch selbst in unseren Händen. Das war unser Ziel. Und wenn wir alles gewinnen , dann holen wir auch alle Titel“, lautete die Ansage des SCM-Torwarts nach dem 33:29-Sieg gegen Frisch Auf Göppingen zum Jahresabschluss.