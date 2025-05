Das deutsche Handball-Nationalteam muss am Mittwochabend in der Schweiz ran. Mit einem Sieg wäre dem DHB-Team Rang eins in Gruppe 7 der EM-Quali nicht mehr zu nehmen. Das will SCM-Torwart Nikola Portner mit den Eidgenossen aber verhindern, denn die Schweiz braucht auch noch jeden Punkt, um bei der EM-Endrunde im Januar 2026 dabei zu sein.

Magdeburg/Zürich - Wenn die Bundesliga pausiert, ist es Zeit für Spiele der Nationalmannschaft. Die DHB-Jungs müssen am Mittwochabend (18 Uhr, sportschau.de) in der EM-Quali in der Schweiz ran. Das Ticket für die Endrunde im Januar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ist natürlich bereits gebucht. Aber jetzt geht es noch um Rang eins. „Wir müssen deshalb alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen“, betonte Bundestrainer Alfred Gislason gestern in einer Medienrunde. Mit einem Sieg in Zürich wäre schließlich auch der Spitzenplatz schon vor dem abschließenden Spiel am Sonntag (18 Uhr, sportschau.de) in Stuttgart gegen die Türkei sicher. Und der wäre wichtig für die Setzliste bei der Auslosung am 15. Mai im dänischen Herning.