Der SC Magdeburg ist am Mittwoch in der Champions League in Aalborg zu Gast. Gegen die Dänen bestritt Bennet Wiegert im Februar 2016 auch sein erstes Europapokalspiel als Trainer der Grün-Roten.

Am 14. Februar 2016 stand Bennet Wiegert erstmals bei einem Europapokalspiel an der Seitenlinie des SCM. Gegner war der kommende Kontrahent Aalborg. Auch Michael Damgaard (l.) war damals schon dabei.

Magdeburg. - Die Köpfe hingen nach unten. Die Spieler sanken zu Boden. In den Gesichtern war blanke Enttäuschung zu sehen. Die jüngste Erinnerung des SC Magdeburg an Aalborg ist keine gute. Mit 26:28 verloren die Grün-Roten im vergangenen Juni das Halbfinale der Champions League in Köln. Der Traum von der Titelverteidigung und dem historischen Gewinn des Quadrupels war geplatzt. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen in der Königsklasse am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) möchte sich Bennet Wiegert mit der Vergangenheit nicht mehr beschäftigen. Stattdessen geht der SCM-Trainer die Reise nach Dänemark positiv an.