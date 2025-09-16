Mehrere Handball-Experten sehen den SC Magdeburg bereits als deutschen Meister. Selbst die perfekte Spielzeit wird den Grün-Roten zugetraut. Trainer Bennet Wiegert tritt jedoch auf die Euphoriebremse.

Bennet Wiegert bleibt trotz der Lobeshymnen der Experten fokussiert.

Magdeburg - Der SC Magdeburg führt nach vier Spieltagen die Tabelle der Handball-Bundesliga an. Nach Ansicht vieler Handball-Experten, werden die Grün-Roten auch am Ende der Saison von der Spitze grüßen und die Schale in die Höhe stemmen. Selbst eine verlustpunktfreie Saison halten viele nicht für ausgeschlossen.