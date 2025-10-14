Bennet Wiegert gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Handball. Dies liegt auch an der emotionalen Art des SCM-Trainers, mit der er in Spielen regelmäßig negativ auffällt. Keinesfalls negativ ist indes sein Blick auf die Schiedsrichter.

Auch im vergangenen Heimspiel gegen den Bergischen HC bekam Bennet Wiegert von Schiedsrichter Thorsten Kuschel die Gelbe Karte gezeigt.

Magdeburg - In 12 von 15 Saisonspielen hat Bennet Wiegert die Gelbe Karte gesehen. Immer wieder eckt der Trainer des SC Magdeburg mit seiner emotionalen Art an der Seitenlinie bei den Schiedsrichtern an. Dennoch hat der 43-Jährige enormen Respekt vor den Männern an der Pfeife.