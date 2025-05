Gummersbach/Magdeburg. - Der SC Magdeburg träumt weiterhin von der Titelverteidigung in der Bundesliga. Beim Gastspiel in Gummersbach standen die Grün-Roten beim 32:31 jedoch kurz vor einem Punktverlust, der wohl das vorzeitige Aus im Kampf um deutsche Meisterschaft bedeutet hätte. In den kommenden Partien benötigen sie also eine Leistungssteigerung.

