Handball SCM-Trainer Wiegert wünscht sich einen Bundesligisten in München
Seit mehr als 30 Jahren fand kein Handball-Bundesligaspiel in München statt. Ein Verein aus der Metropole in der höchsten Spielklasse würde die Attraktivität der Liga und der Sportart steigern, ist sich Bennet Wiegert sicher.
Aktualisiert: 07.08.2025, 14:30
München/Magdeburg. - Seit der TSV Milbertshofen 1993 Konkurs anmelden musste, wartet München auf einen Verein in der Handball-Bundesliga (HBL). Bei einer Pressekonferenz des HBL-Medienpartners Dyn sprachen SCM-Trainer Bennet Wiegert und Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar nun über einen möglichen Verein in der drittgrößten Stadt der Bundesrepublik.