weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SCM-Trainer Wiegert wünscht sich einen Bundesligisten in München

Handball SCM-Trainer Wiegert wünscht sich einen Bundesligisten in München

Seit mehr als 30 Jahren fand kein Handball-Bundesligaspiel in München statt. Ein Verein aus der Metropole in der höchsten Spielklasse würde die Attraktivität der Liga und der Sportart steigern, ist sich Bennet Wiegert sicher.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 07.08.2025, 14:30
Bennet Wiegert sprach bei einer Pressekonferenz über den Handballstandort München und den Supercup, an dem der SCM in diesem Jahr nicht teilnimmt.
Bennet Wiegert sprach bei einer Pressekonferenz über den Handballstandort München und den Supercup, an dem der SCM in diesem Jahr nicht teilnimmt. Foto: Franziska Gora

München/Magdeburg. - Seit der TSV Milbertshofen 1993 Konkurs anmelden musste, wartet München auf einen Verein in der Handball-Bundesliga (HBL). Bei einer Pressekonferenz des HBL-Medienpartners Dyn sprachen SCM-Trainer Bennet Wiegert und Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar nun über einen möglichen Verein in der drittgrößten Stadt der Bundesrepublik.