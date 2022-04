SCM trifft auf einen zusammengewürfelten Gegner

Lukas Reineke - Dschidda/Magdeburg. Vier Siege trennen Handball-Bundesligist vom Gewinn des IHF Super Globes in Saudi-Arabien. Erster Gegner auf dem Weg ins Finale am Sonnabend ist am Dienstag (15.30 Uhr/MESZ) der australische Vertreter Sydney University HC. Der SCM geht zwar als Favorit in das Duell gegen das Team aus Down Under, die Vorbereitung auf den Gegner war allerdings ungewöhnlich. Denn da die Corona-Auflagen eine Rückreise nach Australien nicht ermöglichen, hat sich Sydney mit einer Ausnahmegenehmigung des Handball-Weltverbandes IHF für die Klubweltmeisterschaft ein neues Team zusammengestellt. Ehemalige Spieler des Vereins und australische Handballer im Ausland wurden reaktiviert und vertreten den Club nun in Saudi-Arabien. Was die Elbestädter daher erwartet, lässt sich nicht ganz genau sagen. „Die Mannschaft ist ein Mix von Spielern aus Europa und Australien. Ein paar Leute kennen wir von früher und den Rest haben wir bei der Videoanalyse gesehen“, beschreibt SCM-Kapitän Christian O’Sullivan den Auftaktgegner.