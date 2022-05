SCM will auch die zweite Ausgabe der European League gewinnen

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der SC Magdeburg die erste Ausgabe der European League Handball gewann. An Wochenende wollen die Grün-Roten ihren Cup verteidigen. Dafür müssen sie im Halbfinale am Sonnabend (16 Uhr/DAZN) zunächst RK Nexe schlagen.

23. Mai 2021: SCM-Kapitän Christian O’Sullivan stemmt den Pokal der European League in die Höhe. Zuvor gewannen die Grün-Roten das Finale gegen die Füchse Berlin in Mannheim mit 28:25.

Lissabon - Von außen deutet nichts darauf hin, dass am Wochenende ein Europapokal in der Altice Arena in Lissabon vergeben wird. Statt des Final Four der European League werden auf den Plakaten Konzerte von Justin Bieber oder André Rieu beworben. Für Handballbegeisterte ist der Blick vom Hotel auf die Halle mit dem Wasser im Hintergrund, wenige Kilometer vom Atlantischen Ozean entfernt, hingegen eine traumhafte Aussicht. Und in dieser Arena, die für die Expo 1998 errichtet wurde und unter anderem Austragungsort des Eurovision Song Contests 2018 war, möchte der SC Magdeburg seinen Titel verteidigen. Erste Hürde im Halbfinale (Sonnabend, 16 Uhr/DAZN) ist RK Nexe.