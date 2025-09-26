Der SC Magdeburg gibt gegen Wisla Plock einen scheinbar sicherer Sieg beinahe noch aus der Hand. Trainer Bennet Wiegert findet zwar kritische Worte, zeigt aber auch Verständnis für seine Mannschaft.

Großer Erleichterung herrschte bei den SCM-Profis. Gegen Wisla Plock retteten sie einen knappen Vorsprung über die Zeit.

Magdeburg - Erneut war es Sergey Hernandez, der den Sieg des SC Magdeburg festhielt. Nachdem der Spanier in der Vorwoche in Barcelona beim letzten Siebenmeter ohne aktive Parade zumindest mentaler Gewinner war, wehrte er gegen Plock gleich zwei Würfe in den letzten Sekunden ab. Der perfekte Start mit drei Erfolgen ist geglückt. Dabei hätte es beim 27:26-Erfolg gegen Wisla Plock nicht mehr so spannend werden müssen.