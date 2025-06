Im Fernduell mit den Füchsen braucht der SC Magdeburg für die Titelverteidigung zwar Schützenhilfe von den Rhein-Neckar Löwen. Aber weil in der verrückten Bundesliga alles möglich ist, steht für den SCM in Bietigheim eine Kopie der Meisterschale bereit.

Magdeburg - Den Handball-Fans steht in der Bundesliga am Pfingstsonntag (15 Uhr, Dyn) ein absoluter Krimi im Meisterduell bevor. Während der SC Magdeburg nach Bietigheim muss, spielen die Füchse zeitgleich bei den Rhein-Neckar Löwen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht den Berlinern ein Punkt. Für den SCM sieht die Meisterformel einen eigenen Sieg und eine Niederlage der Füchse vor. Weil beides möglich ist, schickt die HBL auch zwei Meisterschalen auf den Weg. Das Original steht in Mannheim bereit, die Kopie in Bietigheim.