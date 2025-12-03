weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM winkt ein Vereinsrekord gegen Pick Szeged

Saisonübergreifend steht der SC Magdeburg bei zwölf Siegen in Folge in der Champions League. Kommt gegen den ungarischen Pokalsieger ein weiterer Erfolg hinzu, wäre dies eine neue Bestmarke für die Grün-Roten.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 03.12.2025, 13:41
Der SC Magdeburg ist in dieser Saison noch ohne Punktverlust in der Champions League.
Magdeburg - Am Sonnabend gewann der SC Magdeburg mit 36:21 bei GWD Minden. Anschließend genossen die grün-roten Profis zwei freie Tage. Schließlich haben sie untypischerweise fünf Tage bis zum nächsten Spiel. Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) empfängt der SCM in der Champions League Pick Szeged.