SCM zieht ins WM-Finale ein

Dammam/Magdeburg - Omar Ingi Magnusson hatte viel Geduld, bis auch das letzte Bild von seiner Ehrung digital geschossen war. Der 25-Jährige ist am Samstagabend zum besten Spieler des Halbfinales bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien gekürt worden. Der Isländer steuerte zum 36:28 (18:17)-Sieg seines SC Magdeburg in der Dammam Sports Halle acht Treffer - darunter drei Siebenmeter - bei. Was allerdings dem Gegner, Al Ahly Kairo, bereits in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ebenfalls den Nerv zog, war die eigene Wurfeffizienz, die nach 85 Prozent im ersten Abschnitt dramatisch abstürzte - auch dank Mike Jensen, Keeper der Grün-Roten.

Diese Paraden hatten den Magdeburgern in der ersten Halbzeit noch gefehlt. Weder Nikola Portner noch Jensen hatten ein glückliches Händchen. Auch deshalb konnten die Magdeburg ihren Gegner nie abschütteln - trotz mehrmaliger Drei-Tore-Führung wie beim 13:10 oder beim 15:12. Unter der lautstarken Unterstützung von den Rängen verkürzten die Ägypter also immer wieder den Rückstand - bis zum 18:17 zur Pause.

Doch nach dem Wechsel nahm die Partie schnell ihren Lauf zugunsten des SCM. Jensen parierte in der Anfangsphase gleich dreimal, der SCM erhöhte seine Wurfeffizienz auf zwischenzeitlich 82 Prozent, weshalb die Schützlinge von Bennet Wiegert ihre Führung zunächst auf fünf Tore (24:19/40.) ausbauten. Der deutsche Meister kam noch besser ins Tempo, fand noch besser die Lücken und zelebrierte dazu den einen oder anderen Kemptatrick. Den 30. Treffer erzielte Magnussion (30:22/49.). Damit war die Vorentscheidung gefallen. Das Endspiel wird am Sonntagabend 19.30 Uhr angeworfen.