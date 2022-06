Sechs Infizierte: SCM-Spiel gegen Lübbecke wegen Corona abgesagt

Jetzt hat es auch den SC Magdeburg erwischt: Am Sonnabend teilte der Handball-Bundesligist mit, dass sechs Personen positiv auf Corona getestet worden sind. Das Heimspiel gegen TuS N-Lübbecke wurde zur Sicherheit abgesagt.

In der Getec-Arena ruhte gestern der Ball: Nach dem 1. FC Magdeburg ist auch der SC Magdeburg von Corona ausgebremst worden.

Magdeburg. Der Siegeszug des SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga ist vorerst unterbrochen. Jedoch ist dafür nicht der TuS N-Lübbecke verantwortlich. Stattdessen mussten sich die Grün-Roten dem Coronavirus beugen. Nachdem die Drittliga-Fußballer des 1. FC Magdeburg bereits am vergangenen Mittwoch 13 positive Corona-Fälle bestätigt hatten (Volksstimme berichtete), teilte am Samstagabend der SCM mit, dass sich vier Spieler und zwei Mitglieder des Trainerstabs mit Covid-19 infiziert haben. Alle Infizierten weisen laut Verein leichte bis keine Symptome auf.