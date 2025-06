Antonio Serradilla wechselt bekanntlich aus Magdeburg zur neuen Saison nach Stuttgart. Sein Vertrag beim TVB soll aber nur für die Bundesliga gelten. Ein Sieg des SCM in Bietigheim ist für den Spanier also doppelt wichtig.

Antonio Serradilla will am Pfingstsonntag doppelt feiern - die Meisterschaft mit dem SCM und den Klassenerhalt seines künftigen Vereins TVB Stuttgart.

Magdeburg - Für den SC Magdeburg geht es im Fernduell mit den Füchsen am Pfingstsonntag um die Meisterschaft. Für SCM-Abwehrspieler Antonio Serradilla geht’s beim Spiel in Bietigheim (15 Uhr, Dyn und Welt TV) aber auch noch um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg der Grün-Roten kann der Spanier seinem künftigen Verein TVB Stuttgart wichtige Schützenhilfe leisten. Wenn der SCM mit mindestens vier Toren Differenz gewinnt, dann würde den Stuttgartern parallel im Heimspiel gegen Leipzig schon ein Remis reichen, um an Bietigheim vorbeizuziehen. Falls Erlangen in Wetzlar nicht punktet, reicht Stuttgart ein Remis unabhängig vom Ergebnis des SCM in Bietigheim.