Für Grün-Rote geht es in Veszprém um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Um den Zwischenstopp über die Play-offs zu vermeiden, genügt ein Unentschieden.

So will der SCM den Direktflug ins Viertelfinale buchen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Direktflug in das Viertelfinale oder Zwischenlandung in den Play-offs: An diesem Donnerstagabend (18.45 Uhr/Dyn und DAZN) entscheidet sich, wie es für den SC Magdeburg in der Champions League weitergeht. Im abschließenden Gruppenspiel bei Telekom Veszprém genügt dem Titelverteidiger bereits ein Unentschieden, um Platz zwei zu sichern. Doch bis dahin erwartet die Grün-Roten eine der stimmungsvollsten Atmosphären in Handball-Europa.