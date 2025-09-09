Die Handball-Königsklasse startet in dieser Woche. Die Volksstimme blickt vor dem Auftakt der Champions League auf die Gruppengegner des SCM. Im ersten Teil geht es um Paris St.-Germain, Pick Szeged und GOG Svendborg.

Ex-SCM-Profi Janus Dadi Smarason ist mit Pick Szeged genauso wie das PSG-Dup Elohim Prandi (l.) und Kamil Syprzak Gruppengegner des SC Magdeburg.

Magdeburg - Die Königsklasse des Handballs ist zurück. Am Mittwoch startet die Champions-League-Saison. Insgesamt 16 Teams duellieren sich um die wichtigste Vereinstrophäe der Welt. Der SC Magdeburg geht als Titelverteidiger in der Gruppe B an den Start. Sieben Konkurrenten wollen den Grün-Roten bereits in der Vorrunde ein Bein stellen: